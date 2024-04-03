Стажировка за границей для студентов-мужчин: в ГПСУ объяснили, какие документы нужны для выезда из Украины

Согласно решению правительства студенты-мужчины отдельных специальностей теперь могут выезжать за границу на обучение или стажировку. О том, какие документы необходимы для выезда из Украины объяснили в ГПСУ, пишет УНН.

Детали

В ведомстве подчеркнули, что решение правительства студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет участвовать в программах образовательной академической мобильности не дольше одного семестра.

Соискатели степени высшего образования бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) должны учиться на дневной форме обучения - объяснили пограничники.

Необходимые документы для пересечения границы:

Справка от учреждения высшего образования Украины о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении с указанием: основания сотрудничества; срока учебного семестра за рубежом; отсутствие по результатам двух последних семестров (полугодий) отрицательных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов; подтверждение уровня знания языка преподавания в иностранном учебном заведении;

копия договора академической мобильности;



е-билет студента;



военно-учетные документы с отметками районного, городского ТЦК и социальной поддержки.



Напомним

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что правительство разрешило украинским студентам-бакалаврам и магистрам медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу на один семестр на стажировку и обучение.