"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"

От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку

С начала полномасштабного вторжения рф Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила 120,43 миллиона гривен помощи прежде всего на нужды украинских военных, а также на медицинские учреждения, тяжелобольных детей, гуманитарные и образовательные проекты. Они также передали грузовики и штурмовые катера для подразделений Вооруженных Сил Украины.