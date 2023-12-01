"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"
Киев • УНН
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук похвалил 208-ю зенитно-ракетную бригаду за уничтожение вражеских беспилотников "шахед"
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал ночную боевую работу по вражеским ударным дронам типа Shahed, пишет УНН.
Еще раз спасибо всем защитникам неба за уничтоженные этой ночью "шахеды"! Особенно хочу отметить воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг". На этих кадрах - впечатляющая боевая работа херсонских зенитчиков! Ставлю лайк!
Дополнение
Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.
"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"
Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук похвалил 208-ю зенитно-ракетную бригаду за уничтожение вражеских беспилотников "шахед".
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