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"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 08:19  •  21997 просмотра

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Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Николай Олещук похвалил 208-ю зенитно-ракетную бригаду за уничтожение вражеских беспилотников "шахед"

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал ночную боевую работу по вражеским ударным дронам типа Shahed, пишет УНН.

Еще раз спасибо всем защитникам неба за уничтоженные этой ночью "шахеды"! Особенно хочу отметить воинов 208-й зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг". На этих кадрах - впечатляющая боевая работа херсонских зенитчиков! Ставлю лайк! 

- написал Олещук в Telegram.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
"Ставлю лайк": командувач ПС ЗСУ показав нічну бойову роботу по ворожих "шахедах"
"I like it": Ukrainian Air Force commander shows night combat work against enemy Shahed drones
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"Ставлю лайк": командующий ВС ВСУ показал ночную боевую работу по вражеским "шахедам"

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Дело экс-главы "Нафтогаза" Коболева по выплате премий на более 229 млн грн направили в суд

Обвинительный акт против бывшего председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подозреваемого в незаконном получении премий на сумму более 229 млн грн, направлен в суд.

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Американские законодатели призывают провести расследование в отношении китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Американские законодатели настаивают на расследовании деятельности компании Autel Robotics в связи с угрозами национальной безопасности, подчеркивая вероятные связи компании с китайскими военными, а также указывая на опасность использования беспилотников Autel Robotics американскими ведомствами.

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Американские законодатели призывают провести расследование в отношении китайского производителя беспилотников Autel Robotics

Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

Более 2100 грузовиков стоят в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польских перевозчиков, больше всего пробок на пунктах пропуска "Шегини" и "Рава-Русская".

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Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,1 тыс. грузовиков

Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP

Президент Украины Зеленский заявляет, что война с россией вступает в новую фазу.

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Зеленский говорит, что война находится в новой фазе на фоне приближения зимы - AP

От помощи тяжелобольным детям до приобретения штурмовых лодок: Биржа Благотворительности "ДоброДій" сообщила, куда направляют поддержку

С начала полномасштабного вторжения рф Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила 120,43 миллиона гривен помощи прежде всего на нужды украинских военных, а также на медицинские учреждения, тяжелобольных детей, гуманитарные и образовательные проекты. Они также передали грузовики и штурмовые катера для подразделений Вооруженных Сил Украины.

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За час снайперы ликвидировали 12 оккупантов: ССО показали работу на Авдеевском направлении