Ставки по гривневым депозитам начали снижаться
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На конец I квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне снизилась на 0,8 п.п. от пикового значения и на 0,1 п.п. до 15,5% годовых, если сравнить с началом 2019 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального банка Украины, которая содержится в "Обзоре банковского сектора" (май 2019).
В НБУ сообщили, что в январе-марте темп прироста гривневых депозитов населения отвечал прошлогоднем (+3,5%), самые высокие темпы зафиксированы в частных банках (+7,6%). В годовом исчислении средства физических лиц в банках в национальной валюте выросли на 15%, что соответствует темпам предыдущих двух лет. В то же время долларизация вкладов физических лиц снизилась до 46,3%.
"Украинцы продолжают отдавать предпочтение краткосрочным вкладам по требованию: в I квартале доля новых гривневых депозитов сроком до 3 месяцев составила 52,4%. Срочные гривневые вклады населения выросли на 4%.
В феврале произошел перелом тенденции роста стоимости депозитов населения. На конец I квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне снизилась на 0,8 п.п. от пикового значения и на 0,1 п.п. до 15,5% годовых, если сравнить с началом года", - говорится в обзоре.
Кроме того, гривневые средства юридических лиц сократились на 4% из-за сезонных факторов и проведения компаниями налоговых платежей. Объем средств бизнеса в банках в иностранной валюте вырос на 1,1%. Единственной группой, которая наращивала вклады бизнеса в I квартале, были государственные банки: гривневые средства росли в государственных банках, кроме ПриватБанка (+10,5%), в иностранной валюте - в ПриватБанке (+5,5%).
Стоимость гривневых средств бизнеса в банках в среднем снизилась на 0,8 п.п. до 13,7% годовых, однако оставалась выше, чем в среднем за последние 3,5 лет.
В Национальном банке ожидают, что к концу года темпы притока депозитов в банковский сектор останутся на текущем уровне.