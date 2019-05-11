Ставки по гривневым депозитам начали снижаться

КИЕВ. 11 мая. УНН. На конец I квартала средняя стоимость 12-месячных вкладов физических лиц в гривне снизилась на 0,8 п.п. от пикового значения и на 0,1 п.п. до 15,5% годовых, если сравнить с началом 2019 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Национального банка Украины, которая содержится в "Обзоре банковского сектора" (май 2019).