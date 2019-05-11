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Ставки за гривневими депозитами почали знижуватись

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КИЇВ. 11 травня. УНН. На кінець І кварталу середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні знизилась на 0,8 в.п. від пікового значення та на 0,1 в.п. до 15,5% річних, якщо порівняти з початком 2019 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Національного банку України, яка міститься в "Огляді банківського сектору" (травень 2019).

У НБУ повідомили, що у січні-березні темп приросту гривневих депозитів населення відповідав минулорічному (+3,5%), найвищі темпи зафіксовано у приватних банках (+7,6%). У річному обчисленні кошти фізичних осіб у банках у національній валюті зросли на 15%, що відповідає темпам попередніх двох років. Водночас доларизація вкладів фізичних осіб знизилась до 46.3%.

"Українці продовжують надавати перевагу короткостроковим вкладам на вимогу: у І кварталі частка нових гривневих депозитів строком до 3 місяців становила 52,4%. Строкові гривневі вклади населення зросли на 4%.

У лютому відбувся злам тенденції зростання вартості депозитів населення. На кінець І кварталу середня вартість 12-місячних вкладів фізичних осіб у гривні знизилась на 0,8 в.п. від пікового значення та на 0,1 в.п. до 15,5% річних, якщо порівняти з початком року", - повідомляється в огляді.

Крім того, гривневі кошти юридичних осіб скоротилися на 4% через сезонні чинники та проведення компаніями податкових платежів. Обсяг коштів бізнесу в банках в іноземній валюті зріс на 1,1%. Єдиною групою, що нарощувала вклади бізнесу у І кварталі, були державні банки: гривневі кошти зростали в державних банках, крім ПриватБанку (+10,5%), в іноземній валюті – у ПриватБанку (+5,5%).

Вартість гривневих коштів бізнесу в банках в середньому знизилася на 0,8 в.п. до 13,7% річних, проте залишалася вищою, ніж у середньому за останні 3,5 років.

У Національному банку очікують, що до кінця року темпи припливу депозитів до банківського сектору залишатимуться на поточному рівні.

Українські Національні Новини

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