Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету КМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня в норвежском Холменколлене пройдет женская эстафета 8-го этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на UA: Биатлон.
Состав украинской команды, которая получила 4-й номер, на этот старт будет таким:
1 - Анастасия Меркушина;
2 - Вита Семеренко;
3 - Валентина Семеренко;
4 - Юлия Джима.
Отметим, что Германию будут представлять Марен Гаммершмидта, Денис Герман, Пройс и Дальмайер. Команда Франции - Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Дорен-Абер и Анаис Бескон. В состав норвежской сборной вошли Сулемдал, Тирил Екхоф, Ингрид Тандревольд и Марте Олсби. Италию представят Лиза Витоцци, Вирер, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо.
Отметим, что всего в гонке примут участие 23 команды.
Примечательно, что в другом заезде соревновательного дня наши Дмитрий Подручный и Артем Прима примут участие в гонке преследования, которая пройдет в рамках 8-го этапа Кубка мира. Подручный стартует 21-м с отставанием 1 минуту и 2 секунды от Хенрика ЛьАбе-Лунд, а Прима 33-м 1 20 мин.