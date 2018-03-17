Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету КМ по биатлону

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38708 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43702 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 92621 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня в норвежском Холменколлене пройдет женская эстафета 8-го этапа Кубка мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на UA: Биатлон.

Состав украинской команды, которая получила 4-й номер, на этот старт будет таким:

1 - Анастасия Меркушина;

2 - Вита Семеренко;

3 - Валентина Семеренко;

4 - Юлия Джима.

Отметим, что Германию будут представлять Марен Гаммершмидта, Денис Герман, Пройс и Дальмайер. Команда Франции - Анаис Шевалье, Селия Аймонье, Дорен-Абер и Анаис Бескон. В состав норвежской сборной вошли Сулемдал, Тирил Екхоф, Ингрид Тандревольд и Марте Олсби. Италию представят Лиза Витоцци, Вирер, Николь Гонтье и Федерика Санфилиппо.

Отметим, что всего в гонке примут участие 23 команды.

Примечательно, что в другом заезде соревновательного дня наши Дмитрий Подручный и Артем Прима примут участие в гонке преследования, которая пройдет в рамках 8-го этапа Кубка мира. Подручный стартует 21-м с отставанием 1 минуту и ​​2 секунды от Хенрика ЛьАбе-Лунд, а Прима 33-м 1 20 мин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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