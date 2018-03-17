Став відомими склад жіночої збірної України на естафету КС з біатлону

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні у норвезькому Голменколлені пройде жіноча естафета 8-го етапу Кубка світу з біатлону, передає УНН з посиланням на UA:Біатлон.

Склад української команди, яка отримала 4-й номер, на цей старт буде таким:

1 — Анастасія Меркушина;

2 — Віта Семеренко;

3 — Валентина Семеренко;

4 — Юлія Джима.

Відзначимо, що Німеччину представлятимуть Марен Гаммершмідт, Деніс Герман, Франциска Пройс і Лаура Дальмаєр. Команда Франції — Анаіс Шевальє, Селія Аймоньє, Марі Дорен-Абер і Анаіс Бескон. До складу норвезької збірної увійшли Сюнневе Сулемдал, Тіріл Екхоф, Інгрід Тандревольд і Марте Олсбю. Італію представлять Ліза Вітоцці, Доротея Вірер, Ніколь Гонтьє і Федеріка Санфіліппо.

Зазначимо, що загалом у гонці візьмуть участь 23 команди.

Примітно, що в іншому заїзді змагального дня наші Дмитро Підручний і Артем Прима візьмуть участь у гонці переслідування, що пройде в рамках 8-го етапу Кубка світу. Підручний стартуватиме 21-м з відставанням 1 хвилину і 2 секунди від Хенріка Л’Абе-Лунд, а Прима 33-м +1:20 хв.

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