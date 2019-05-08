Стал известен календарь предстоящего сезона Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Международный союз биатлонистов утвердил календарь Кубка мира-2019/20 годов, сообщает УНН со ссылкой на IBU.
Соревнования будут разделены на девять этапов первый из которых стартует в шведском Эстерсунде 30 ноября.
Календарь следующих этапов:
2 этап - Хохфильцен (Австрия) с 13 декабря
3-й - Анси (Франция) с 19 декабря
4-й - Оберхоф (Германия) с 9 января
5-й - Рупольдинг (Германия) с 15 января
6-й - Поклюка (Словения) с 23 января
7 - Нове Место (Чехия) с 5 марта
8-й - Контиолахти (Финляндия) с 12 марта
9 - Холменколлен (Норвегия) с 20 марта.
Добавим, чемпионат мира состоится 13-23 февраля 2020 в итальянской Антерсельве, а чемпионат Европы - с 25 февраля по 1 марта.