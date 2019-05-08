Став відомий календар майбутнього сезону Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Міжнародний союз біатлоністів затвердив календар Кубку світу-2019/20 років, повідомляє УНН з посиланням на IBU.
Змагання будуть розділені на дев'ять етапів перший з яких стартуватиме в шведському Естерсунді 30 листопада.
Календар наступних етапів:
2 етап – Хохфільцен (Австрія) з 13 грудня
3-й – Ансі (Франція) з 19 грудня
4-й – Обергоф (Німеччина) з 9 січня
5-й – Рупольдинг (Німеччина) з 15 січня
6-й – Поклюка (Словенія) з 23 січня
7-й – Нове Мєсто (Чехія) з 5 березня
8-й – Контіолахті (Фінляндія) з 12 березня
9-й – Холменколлен (Норвегія) з 20 березня.
Додамо, чемпіонат світу відбудеться 13-23 лютого 2020 року в італійській Антерсельві, а чемпіонат Європи – з 25 лютого до 1 березня.