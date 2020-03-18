Английская премьер-лига проведет матчи с пустыми трибунами
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Часть английских клубов предложила альтернативный вариант завершения сезона Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на The Sun.
Команды запланировали сыграть все заключительные 92 встречи, остались за закрытыми дверями на нейтральных стадионах и при пустых трибунах.
Также указано, что поединки должны проходить только на 2-3 стадионах, скорее всего в Мидлендсе (около Бирмингема).
Такой вариант с ограниченным количеством арен должно минимизировать вовлечения в процесс проведения матчей сопутствующих организаций - полиции, медицинских работников и стюардов, а нейтральная территория проведения матчей позволит избежать больших скоплений фанатов вокруг стадиона.
Добавим, что данный вариант обсудят на встрече клубов АПЛ. Также ему предстоит дать положительную оценку британское правительство.