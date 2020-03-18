Англійська прем'єр-ліга проведе матчі з пустими трибунами
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Частина англійських клубів запропонувала альтернативний варіант завершення сезону Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на The Sun.
Команди запланували зіграти всі заключні 92 зустрічі, що залишилися за зачиненими дверима на нейтральних стадіонах та при порожніх трибунах.
Також зазначено, що поєдинки мають проходити тільки на 2-3 стадіонах, скоріше за все в Мідлендсі (біля Бірмінгема).
Такий варіант з обмеженою кількістю арен має мінімізувати залучення у процес проведення матчів супутніх організацій - поліції, медичних працівників і стюардів, а нейтральна територія проведення матчів дозволить уникнути великих скупчень фанатів навколо стадіону.
Додамо, що даний варіант обговорять на зустрічі клубів АПЛ. Також йому має дати позитивну оцінку британський уряд.