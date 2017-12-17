Статус участников боевых действий с начала АТО получили более 350 тыс. человек - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. С начала антитеррористической операции в Донбассе более 350 тысяч человек демобилизовались и получили статус участника боевых действий. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.
“На данный момент более 350 тысяч человек демобилизовались и получили статус участника боевых действий”, — сказал он.
По словам прокурора, это те люди, “которые имеют те или иные недостатки, в том числе посттравматический синдром”.
Также Матиос заявил о снижении количества дезертиров с ВСУ.
Как сообщал УНН, почти 10 тысяч участников АТО официально безработные.