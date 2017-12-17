Статус учасників бойових дій з початку АТО отримали понад 350 тис. осіб - Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. З початку антитерористичної операції на Донбасі понад 350 тисяч осіб демобілізувалися і отримали статус учасника бойових дій. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
“На даний момент понад 350 тисяч осіб демобілізувалися і отримали статус учасника бойових дій”, — сказав він.
За словами прокурора, це ті люди, “які мають ті чи інші недоліки, в тому числі посттравматичний синдром”.
Також Матіос заявив про зниження кількості дезертирів із ЗСУ.
Як повідомляв УНН, майже 10 тисяч учасників АТО офіційно безробітні.