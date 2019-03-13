Стартовал тендер на покупку медиа-прав УПЛ

Запрос на получение тендерной документации можно сделать по ссылке www.upl.ua/tender.

Заявки принимаются до 5 апреля.

“Условия тендера являются конфиденциальными, и запрашивая УПЛ о предоставлении документации по тендеру на эксплуатацию медиа-прав УПЛ на сезоны 2019/20, 2020/21, 2021/22, лицо соглашается на обязательность соответствующих Правил конфиденциальности”, — уточнили в УПЛ.

По данным СМИ, на трансляцию матчей элитного дивизиона чемпионата Украины претендуют “Футбол 1/2”, “2+2”, Setanta и Megogo.

Напомним, ранее Игорь Суркис в одном из своих интервью заявил о готовности отказаться от чемпионатов УПЛ, если их будут транслировать телеканалы “Футбол 1” и “Футбол 2”.

Однако, журналист Сергей Болотников пояснил, почему такие слова Суркиса не более чем беспочвенная манипуляция.

“Все очень просто. Есть 47-я статья устава ФФУ, которая говорит, что все права — теле-, маркетинговые и другие — принадлежат ФФУ, в первую очередь. В 2010 году ФФУ передала эти права, еще когда Григорий Суркис был (главой ФФУ — ред.) клубам, но на определенный срок. И он истекает в конце этого сезона.

Все — права возвращаются в ФФУ. Игорю Суркису ничего не принадлежит. Если он хочет участвовать в УПЛ, он должен выполнять эти правила ФФУ. Не можешь выполнять — выходи из чемпионата.

Так устроены практически все футбольные турниры, еврокубки в том числе", - рассказал журналист.

По словам Болотникова, только в Украине Суркис “выделывается” и считает, что может ставить ультиматумы, потому как в Европе подобного поведения он себе не позволяет.

Матчи “Динамо” в еврокубках также транслируют телеканалы “Футбол 1/2”, но по этому поводу ФК почему-то не предъявляет к УЕФА никаких претензий, отметил журналист.