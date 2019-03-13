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Стартував тендер на придбання медіа-прав УПЛ

Стартував тендер на придбання медіа-прав УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська Прем'єр-ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на всі матчі ліги сезонів 2019/2020, 2020/2021, 2021/2222, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби УПЛ.

Запит на отримання тендерної документації можна зробити за посиланням www.upl.ua/tender.

Заявки приймаються до 5 квітня.

"Умови тендеру є конфіденційними, і запитуючи УПЛ про надання документації по тендеру на експлуатацію медіа-прав УПЛ на сезони 2019/20, 2020/21, 2021/22, особа погоджується на обов'язковість відповідних Правил конфіденційності", - уточнили в УПЛ.

За даними ЗМІ, на трансляцію матчів елітного дивізіону чемпіонату України претендують "Футбол 1/2", "2 + 2", Setanta і Megogo.

Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс в одному зі своїх інтерв'ю заявив про готовність відмовитися від чемпіонатів УПЛ, якщо їх будуть транслювати телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".

Однак, журналіст Сергій Болотников пояснив, чому такі слова Суркіса не більше ніж необгрунтована маніпуляція.

"Все дуже просто. Є 47-ма стаття статуту ФФУ, яка говорить, що всі права - теле-, маркетингові та інші - належать ФФУ, в першу чергу. У 2010 році ФФУ передала ці права, ще коли Григорій Суркіс був (главою ФФУ - ред.) клубам, але на певний термін. І він закінчується в кінці цього сезону.

Все - права повертаються в ФФУ. Ігорю Суркісу нічого не належить. Якщо він хоче брати участь в УПЛ, він повинен виконувати ці правила ФФУ. Не можеш виконувати - виходь з чемпіонату.

Так влаштовані практично всі футбольні турніри, єврокубки в тому числі", - розповів журналіст.

За словами Болотникова, тільки в Україні Суркіс "викидає коники" і вважає, що може ставити ультиматуми, тоді як в Європі подібної поведінки він собі не дозволяє.

Матчі "Динамо" в єврокубках також транслюють телеканали "Футбол 1/2", але з цього приводу ФК чомусь не пред'являє до УЄФА ніяких претензій, зазначив журналіст.

Українські Національні Новини

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