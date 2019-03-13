Стартував тендер на придбання медіа-прав УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Українська Прем'єр-ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав на всі матчі ліги сезонів 2019/2020, 2020/2021, 2021/2222, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби УПЛ.
Запит на отримання тендерної документації можна зробити за посиланням www.upl.ua/tender.
Заявки приймаються до 5 квітня.
"Умови тендеру є конфіденційними, і запитуючи УПЛ про надання документації по тендеру на експлуатацію медіа-прав УПЛ на сезони 2019/20, 2020/21, 2021/22, особа погоджується на обов'язковість відповідних Правил конфіденційності", - уточнили в УПЛ.
За даними ЗМІ, на трансляцію матчів елітного дивізіону чемпіонату України претендують "Футбол 1/2", "2 + 2", Setanta і Megogo.
Нагадаємо, раніше Ігор Суркіс в одному зі своїх інтерв'ю заявив про готовність відмовитися від чемпіонатів УПЛ, якщо їх будуть транслювати телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2".
Однак, журналіст Сергій Болотников пояснив, чому такі слова Суркіса не більше ніж необгрунтована маніпуляція.
"Все дуже просто. Є 47-ма стаття статуту ФФУ, яка говорить, що всі права - теле-, маркетингові та інші - належать ФФУ, в першу чергу. У 2010 році ФФУ передала ці права, ще коли Григорій Суркіс був (главою ФФУ - ред.) клубам, але на певний термін. І він закінчується в кінці цього сезону.
Все - права повертаються в ФФУ. Ігорю Суркісу нічого не належить. Якщо він хоче брати участь в УПЛ, він повинен виконувати ці правила ФФУ. Не можеш виконувати - виходь з чемпіонату.
Так влаштовані практично всі футбольні турніри, єврокубки в тому числі", - розповів журналіст.
За словами Болотникова, тільки в Україні Суркіс "викидає коники" і вважає, що може ставити ультиматуми, тоді як в Європі подібної поведінки він собі не дозволяє.
Матчі "Динамо" в єврокубках також транслюють телеканали "Футбол 1/2", але з цього приводу ФК чомусь не пред'являє до УЄФА ніяких претензій, зазначив журналіст.