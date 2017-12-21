Стартовала очередная акция "Дорога к сердцу" от WOG
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Так, 19 декабря этого года компания WOG совместно с Украинской биржей благотворительности начали очередной этап благотворительной акции "Дорога к сердцу", передает УНН со ссылкой пресс-службу компании.
"Каждый желающий может купить сердечко-наклейку на АЗК WOG или в WOG CAFÉ стоимостью 5 грн, и тем самым подарить детям шанс на жизнь", - отметили в пресс-службе компании.
Также, пожертвовать средства можно через сайт ubb.org.ua.
Собранные деньги будут направлены на приобретение медицинского оборудования для больниц в Любешов, Ковеле, Шацке (Волынская обл.), а также для Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова (Киев).
Проект продлится до 28 февраля 2018 включительно.
В компании отметили, что за все время существования инициативы "Дорога к сердцу", на лечение детей было перечислено более 8 млн грн. Только летом этого года компания вместе со своими клиентами собрали 1,14 млн грн.
На эти средства было приобретено оборудование для больниц Киева, Херсона, Старой Виживки и Ковеля.