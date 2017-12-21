Стартувала чергова акція "Дорога до серця" від WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Так, 19 грудня цього року компанія WOG спільно із Українською біржею благодійності розпочали черговий етап благодійної акції “Дорога до серця”, передає УНН з посилання прес-службу компанії.
"Кожен бажаючий може купити сердечко-наклейку на АЗК WOG або в WOG CAFÉ вартістю 5 грн, і тим самим подарувати дітям шанс на життя", - зазначили у прес-службі компанії.
Також, пожертвувати кошти можна через сайт ubb.org.ua.
Зібрані гроші будуть спрямовані на придбання медичного обладнання для лікарень в Любешові, Турійську, Шацьку (Волинська обл.), а також для Національному інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова (Київ).
Проект триватиме до 28 лютого 2018 року включно.
У компанії відзначили, що за весь час існування ініціативи “Дорога до серця”, на лікування дітей було перераховано понад 8 млн грн. Тільки влітку цього року компанія разом зі своїми клієнтами зібрали 1,14 млн грн.
На ці кошти було придбано обладнання для лікарень Києва, Херсона, Старої Вижівки та Ковеля.