Поэтому в Украине ввели экспериментальный проект для упрощения обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Детали

В ведомстве объясняют, что в стране продолжается работа по оцифровке социальных услуг, чтобы люди, которые стали на защиту страны могли воспользоваться ими легко и быстро.

Особенно актуальной потребностью является оформление льгот на жилищно-коммунальные услуги для ветеранов войны

Ветераны часто могут находиться на реабилитации после получения боевых ранений, или быть непосредственно на поле боя, выполняя служебные обязанности, в связи с чем не имеют возможности лично посещать сервисные центры государственных учреждений, в том числе и ПФУ - объясняют в Минсоцполитики.

Благодаря новому проекту можно подавать одно упрощенное заявление о постановке на учет и о предоставлении льгот ветерану через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В Україні запустили Єдину ветеранську лінію для підтримки військових та їхніх родин

Этой возможностью могут воспользоваться и участники боевых действий, и лица, получившие инвалидность вследствие войны, и участники войны. Не имеет значения, уволился ли человек со службы или продолжает ее, он все равно имеет право на получение льгот.

Подать онлайн заявление через веб-портал можно за несколько «кликов»:

Заходим на вебпортал Фонда и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации с ПФУ» выбираем - «Заявление на жилищную субсидию или льготу»



Ознакамливаемся с информацией в окне и нажимаем «Продолжить»;



Выбираем опцию «Заявление о постановке на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту»



Для заполнения онлайн-формы, которая появится на экране: указываем лицо, подающее заявление, общую информацию о человеке, претендующем на льготы (паспортные и адресные данные), добавляем данные документов о льготах, информацию о банковских реквизитах, обращая внимание на подсказки, которые дает система;

Перед формированием заявления и отправкой его в ПФУ, с помощью опции «Добавить файл», прикрепляем сканированные копии документов, которые могут влиять на льготу (при наличии).



Предоставляем согласие на обработку персональных данных, и нажимаем кнопку «Сформировать заявление»



Затем жмем «Подписать и отправить в ПФУ».



О результате рассмотрения заявления о назначении льготы можно узнать в разделе «Мои обращения» - «Статус обращения» - подытоживают в Минсоцполитики.

Дополнение

Также в министерстве напомнили, что существуют и другие возможности оформить заявление на льготу для оплаты ЖКУ. В частности можно:

непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

обратиться также к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или же областной и Киевской госадминистрации (военной администрации);

обратиться к должностному лицу центра предоставления административных услуг;

отправить по почте.

Напомним,

И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна. В Украине будет принят единый стандарт предоставления таких услуг.