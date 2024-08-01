Киев • УНН
В Украине введен экспериментальный проект для упрощения оформления льгот на ЖКУ для ветеранов войны. Теперь можно подать онлайн-заявление через портал Пенсионного фонда Украины, что облегчает процесс для тех, кто не может лично посетить сервисные центры.
Поэтому в Украине ввели экспериментальный проект для упрощения обращения за льготой на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
Детали
В ведомстве объясняют, что в стране продолжается работа по оцифровке социальных услуг, чтобы люди, которые стали на защиту страны могли воспользоваться ими легко и быстро.
Особенно актуальной потребностью является оформление льгот на жилищно-коммунальные услуги для ветеранов войны
Ветераны часто могут находиться на реабилитации после получения боевых ранений, или быть непосредственно на поле боя, выполняя служебные обязанности, в связи с чем не имеют возможности лично посещать сервисные центры государственных учреждений, в том числе и ПФУ
Благодаря новому проекту можно подавать одно упрощенное заявление о постановке на учет и о предоставлении льгот ветерану через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
В Україні запустили Єдину ветеранську лінію для підтримки військових та їхніх родин 20 марта 2024, 11:08 • 21113 просмотров
Этой возможностью могут воспользоваться и участники боевых действий, и лица, получившие инвалидность вследствие войны, и участники войны. Не имеет значения, уволился ли человек со службы или продолжает ее, он все равно имеет право на получение льгот.
Подать онлайн заявление через веб-портал можно за несколько «кликов»:
О результате рассмотрения заявления о назначении льготы можно узнать в разделе «Мои обращения» - «Статус обращения»
Дополнение
Также в министерстве напомнили, что существуют и другие возможности оформить заявление на льготу для оплаты ЖКУ. В частности можно:
Напомним,
И.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун заявил, что услуги ветеранам будут предоставляться по принципу единого окна. В Украине будет принят единый стандарт предоставления таких услуг.