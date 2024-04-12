Стартовал 9-й сезон конкурса "Час діяти, Україно!"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил старт 9-го сезона Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти, Україно!", передает УНН.

Детали

За последние 2 года в рамках конкурса украинцы реализовали 250 проектов на 20 млн грн. А еще 20 млн грн привлекли через софинансирование.

"Именно благодаря этому конкурсу в Украине появилось около 80 укрытий, 30 классов безопасности, 20 ветеранских пространств и сотни действительно важных проектов!" - рассказали в благотворительном фонде.

ГЕОГРАФИЯ КОНКУРСА:

Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области и город Киев.

Конкурс организован для:

1. Органов местного самоуправления

2. Коммунальных учреждений, предприятий, организаций

3. Образовательных учреждений

4. Учреждений здравоохранения

5. Общественных объединений

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ:

- реинтеграция и реабилитация ветеранов;

- сохранение традиций и культурного наследия;

- системные проекты в образовании, медицине, инфраструктуре;

- развитие общественных пространств;

- энергетическая безопасность.

СУММА ГРАНТА: от 50 000 грн до 100 000 грн.

СУММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ: не менее 50% финансирования фонда.

Положение, аппликационная форма, рекомендации по заполнению - по ссылке: https://timetoact.com.ua/

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.