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Старшая сестра Дональда Трампа раскритиковала президента США, назвав его "беспринципным"

Киев • УНН

 • 17324 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Мэриэнн Трамп Берри, старшая сестра президента США Дональда Трампа, назвала последнего беспринципным человеком. Об этом свидетельствует тайно записанный на пленку ее разговор с племянницей американского президента Мэри Трамп, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Старшая сестра Дональда Трампа раскритиковала президента США, назвав его "беспринципным"

На одной из записей сестра Трампа заявила, что у последнего "нет принципов", пишет агентство.

Так, Мэриэнн Трамп Барри была тайно записана ее племянницей, Мэри Трамп, которая недавно выпустила книгу "Слишком много и никогда не хватает: как моя семья создала самого опасного человека в мире". В издании критикуется президент.

Мери Трамп сказала, что она сделала записи в 2018 и 2019 годах. На одной записи, 83-летняя Барри говорит, что она слышала интервью со своим братом 2018 года на Fox News, в котором он предположил, что отправит ее на границу, чтобы наблюдать за случаями развода детей-иммигрантов со своими родителями.

"Его основа, я имею в виду, Боже мой, если бы ты был религиозным человеком, ты хотел бы помогать людям. Не совершать этого", - говорит Барри.

В другой момент она говорит: "Его проклятый твиттер и ложь, Боже... Я говорю слишком свободно, но ты знаешь. Изменение историй. Недостаточная подготовка. Ложь"

Барри также предположила, что ее брат никогда не читал ее мысли по делам об иммиграции.

"Что он читал?", - спросила Мэри Трамп у тети на записи.

Барри ответила: "Нет. Он не читает".

Как сообщал УНН, бывшего советника президента США Дональда Трампа Стива Беннонта обвиняют в мошенничестве со сторонниками Трампа в ходе кампании по созданию его стены вдоль границы между США и Мексикой.

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