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Старша сестра Дональда Трампа розкритикувала президента США, назвавши його "безпринципним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Меріенн Трамп Беррі, старша сестра президента США Дональда Трампа, назвала останнього безпринципною людиною. Про це свідчить таємно записана на плівку її розмова з племінницею американського президента Мері Трамп, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Старша сестра Дональда Трампа розкритикувала президента США, назвавши його "безпринципним"

На одному із записів сестра Трампа заявила, що у останнього "немає принципів", пише агентство.

Так, Меріенн Трамп Баррі була таємно записана її племінницею, Мері Трамп, яка недавно випустила книгу "Занадто багато і ніколи не вистачає: як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину в світі". У виданні критикується президент.

Мері Трамп сказала, що вона зробила записи в 2018 і 2019 роках. На одному записі, 83-річна Баррі говорить, що вона чула інтерв'ю зі своїм братом 2018 року на Fox News, в якому він припустив, що відправить її на кордон, щоб спостерігати за випадками розлучення дітей-іммігрантів зі своїми батьками.

"Його основа, я маю на увазі, Боже мій, якби ти був релігійною людиною, ти хотів би допомагати людям. Не робити цього", - говорить Баррі.

В інший момент вона каже: "Його проклятий твіттер і брехня, о Боже... Я говорю занадто вільно, але ти знаєш. Зміна історій. Недостатня підготовка. Брехня"

Баррі також припустила, що її брат ніколи не читав її думки у справах про імміграцію.

"Що він читав?", - запитала Мері Трамп у тітки на запису.

Баррі відповіла: "Ні. Він не читає".

Як повідомляв УНН, колишнього радника президента США Дональда Трампа Стіва Беннонта звинувачують в шахрайстві з прихильниками Трампа в ході кампанії по створенню його стіни вздовж кордону між США і Мексикою.

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