Староста села в Николаевской области получил подозрение за убийство подчиненной прямо в кабинете

В Николаевской области старосте села сообщили о подозрении в умышленном убийстве, подозревая в том, что он на почве длительного конфликта в помещении старостата лишил жизни свою подчиненную, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.

Детали

Событие произошло утром 17 марта в селе Плющевка. О совершении убийства на спецлинию 102, как отмечается, сообщил сам злоумышленник.

"Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили в служебном кабинете за рабочим столом тело 51-летней женщины с огнестрельными ранениями головы", - сообщили в полиции.

В ходе следственных действий правоохранители установили, что "между старостой и его коллегой длительное время существовали неприязненные отношения, связанные с рабочими вопросами". "В день трагедии между ними возник очередной конфликт, во время которого мужчина произвел несколько выстрелов в женщину из охотничьего ружья", - говорится в сообщении.

С места происшествия полицейские, как указано, изъяли орудие преступления - ружье и гильзы.

Тело погибшей направили для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фигуранта полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас следователи при процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы - указали в полиции.

По факту незаконного хранения оружия следователи, как сообщается, открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. По результатам проведения экспертизы будет принято решение о сообщении фигуранту о подозрении.

В ближайшее время суд, как указано, будет избирать подозреваемому меру пресечения.