Староста села на Миколаївщині отримав підозру за вбивство підлеглої прямо у кабінеті

У Миколаївській області старості села повідомили про підозру в умисному вбивстві, підозрюючи у тому, що він на ґрунті тривалого конфлікту у приміщенні старостату позбавив життя свою підлеглу, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.

Подія сталася вранці 17 березня у селі Плющівка. Про скоєння вбивства на спецлінію 102, як зазначається, повідомив сам зловмисник.

"Під час огляду приміщення правоохоронці виявили у службовому кабінеті за робочим столом тіло 51-річної жінки з вогнепальними пораненнями голови", - повідомили у поліції.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що "між старостою та його колегою тривалий час існували неприязні відносини, пов’язані з робочими питаннями". "У день трагедії між ними виник черговий конфлікт, під час якого чоловік здійснив декілька пострілів у жінку з мисливської рушниці", - ідеться у повідомленні.

З місця події поліцейські, як вказано, вилучили знаряддя злочину - рушницю та гільзи.

Тіло загиблої направили для проведення судово-медичної експертизи.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - вказали у поліції.

За фактом незаконного зберігання зброї слідчі, як повідомляється, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. За результатами проведення експертизи буде ухвалено рішення щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Найближчим часом суд, як вказано, обиратиме підозрюваному запобіжний захід.