Староста села на Миколаївщині отримав підозру за вбивство підлеглої прямо у кабінеті
Київ • УНН
У Плющівці староста підозрюється у тому, що вбив колегу з мисливської рушниці через тривалий конфлікт. Зловмисника затримано, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
У Миколаївській області старості села повідомили про підозру в умисному вбивстві, підозрюючи у тому, що він на ґрунті тривалого конфлікту у приміщенні старостату позбавив життя свою підлеглу, повідомили у ГУНП в області у середу, пише УНН.
Деталі
Подія сталася вранці 17 березня у селі Плющівка. Про скоєння вбивства на спецлінію 102, як зазначається, повідомив сам зловмисник.
Старосту села на Миколаївщині затримали за стрілянину у помічницю, жінка загинула - поліція17.03.26, 11:21 • 4630 переглядiв
"Під час огляду приміщення правоохоронці виявили у службовому кабінеті за робочим столом тіло 51-річної жінки з вогнепальними пораненнями голови", - повідомили у поліції.
Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що "між старостою та його колегою тривалий час існували неприязні відносини, пов’язані з робочими питаннями". "У день трагедії між ними виник черговий конфлікт, під час якого чоловік здійснив декілька пострілів у жінку з мисливської рушниці", - ідеться у повідомленні.
З місця події поліцейські, як вказано, вилучили знаряддя злочину - рушницю та гільзи.
Тіло загиблої направили для проведення судово-медичної експертизи.
Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нині слідчі за процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Йому загрожує до 15 років позбавлення волі
За фактом незаконного зберігання зброї слідчі, як повідомляється, відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. За результатами проведення експертизи буде ухвалено рішення щодо повідомлення фігуранту про підозру.
Найближчим часом суд, як вказано, обиратиме підозрюваному запобіжний захід.