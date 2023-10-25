Древние бразильские наскальные изображения человеческих лиц обнаружены вдоль реки Амазонка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Засуха в Южной Америке обнаружила давно скрытые древние резные изображения человеческих лиц. Уровень воды в реке Амазонка упал из-за чрезвычайно редких дождей в Бразилии, обнаружив древнее искусство, которое не было видно у береговой линии. Об этом пишет Fox News, передает УНН.
Детали
Среди скал, которые обнаружила засуха, есть резные человеческие лица тысячи лет назад.
Археологи знали о вырезанных лицах в течение многих лет, но низкий уровень воды раскопал ранее невидимые образцы.
Похоже, что резьба была создана коренными жителями до контакта с европейскими исследователями.
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«Этот регион является доколониальным местом, которое имеет доказательства заселения примерно 1000-2000 лет назад. То, что мы видим здесь, — это изображения антропоморфных фигур», — сказал археолог Хайме Оливейра.
«На этот раз мы нашли не просто резьбу, а скульптуру человеческого лица, высеченную в скале», — добавил он.
Помимо лиц, скалы также отмечены таким образом, что свидетельствует о том, что коренные воины использовали их для заточки инструментов или оружия.
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