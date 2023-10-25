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Древние бразильские наскальные изображения человеческих лиц обнаружены вдоль реки Амазонка

Киев • УНН

 • 176495 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Засуха в Южной Америке обнаружила давно скрытые древние резные изображения человеческих лиц. Уровень воды в реке Амазонка упал из-за чрезвычайно редких дождей в Бразилии, обнаружив древнее искусство, которое не было видно у береговой линии. Об этом пишет Fox News, передает УНН.

Древние бразильские наскальные изображения человеческих лиц обнаружены вдоль реки Амазонка

Детали

Среди скал, которые обнаружила засуха, есть резные человеческие лица тысячи лет назад.

Археологи знали о вырезанных лицах в течение многих лет, но низкий уровень воды раскопал ранее невидимые образцы.

Похоже, что резьба была создана коренными жителями до контакта с европейскими исследователями.

Цитата

«Этот регион является доколониальным местом, которое имеет доказательства заселения примерно 1000-2000 лет назад. То, что мы видим здесь, — это изображения антропоморфных фигур», — сказал археолог Хайме Оливейра.

«На этот раз мы нашли не просто резьбу, а скульптуру человеческого лица, высеченную в скале», — добавил он.

Помимо лиц, скалы также отмечены таким образом, что свидетельствует о том, что коренные воины использовали их для заточки инструментов или оружия.

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