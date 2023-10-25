Стародавні бразильські наскальні зображення людських облич виявлені вздовж річки Амазонка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посуха в Південній Америці виявила давно приховані стародавні різьблені зображення людських облич. Рівень води в річці Амазонка впав через надзвичайно рідкісні дощі в Бразилії, виявивши стародавнє мистецтво, яке не було видно біля берегової лінії. Про це пише Fox News, передає УНН.
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Серед скель, які виявила посуха, є різьблені людські обличчя тисячі років тому.
Археологи знали про вирізьблені обличчя протягом багатьох років, але низький рівень води розкопав раніше невидимі зразки.
Схоже, що різьблення були створені корінними жителями до контакту з європейськими дослідниками .
Цитата
«Цей регіон є доколоніальним місцем, яке має докази заселення приблизно 1000-2000 років тому. Те, що ми бачимо тут, — це зображення антропоморфних фігур», — сказав археолог Хайме Олівейра.
«Цього разу ми знайшли не просто різьблення, а скульптуру людського обличчя, висічену в скелі», — додав він.
Окрім облич, скелі також позначені таким чином, що свідчить про те, що корінні воїни використовували їх для заточування інструментів чи зброї.
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