Стародавні бразильські наскальні зображення людських облич виявлені вздовж річки Амазонка

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 2152 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 17642 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 90900 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164020 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 166350 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134061 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136114 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87303 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93877 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99497 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4м/с
53%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11984 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

23:34 • 7474 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12774 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 10549 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 6822 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 166335 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229664 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378287 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314921 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422609 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11515 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16817 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33468 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30104 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134055 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Стародавні бразильські наскальні зображення людських облич виявлені вздовж річки Амазонка

Київ • УНН

 • 176495 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Посуха в Південній Америці виявила давно приховані стародавні різьблені зображення людських облич. Рівень води в річці Амазонка впав через надзвичайно рідкісні дощі в Бразилії, виявивши стародавнє мистецтво, яке не було видно біля берегової лінії. Про це пише Fox News, передає УНН.

Стародавні бразильські наскальні зображення людських облич виявлені вздовж річки Амазонка

Деталі

Серед скель, які виявила посуха, є різьблені людські обличчя тисячі років тому.

Археологи знали про вирізьблені обличчя протягом багатьох років, але низький рівень води розкопав раніше невидимі зразки.

Схоже, що різьблення були створені корінними жителями до контакту з європейськими дослідниками .

Цитата

«Цей регіон є доколоніальним місцем, яке має докази заселення приблизно 1000-2000 років тому. Те, що ми бачимо тут, — це зображення антропоморфних фігур», — сказав археолог Хайме Олівейра.

«Цього разу ми знайшли не просто різьблення, а скульптуру людського обличчя, висічену в скелі», — додав він.

Окрім облич, скелі також позначені таким чином, що свідчить про те, що корінні воїни використовували їх для заточування інструментів чи зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Італії на місці жертвоприношень Афіні знайшли давньогрецький шолом

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65