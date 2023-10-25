В Італії на місці жертвоприношень Афіні знайшли давньогрецький шолом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Археологи знайшли давньогрецький шолом в Акрополі Елеа Велія, Італія. Це третій шолом такого типу, знайдений на місці. Про це повідомляє Greek Reporter, передає УНН.
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Споруда, яку дослідники виявили в Акрополі у Велії, слугувала місцем жертвопринесення богині Афіні після значної битви при Алалії.
Морське протистояння відбулося між 541 і 535 роками до нашої ери в Тірренському морі поблизу Корсики та Сардинії, і побачило поразку греків над етрусками та карфагенянами.
Дослідники припускають, що цей шолом був запропонований Афіні або після битви, або під час бурхливого періоду конфлікту.
Давньогрецькі шоломи мають характерний дизайн і майстерність виготовлення.
Минулого року два шоломи шостого століття до нашої ери були знайдені на тому самому місці у Велії, а неймовірно добре збережений шолом був знайдений біля узбережжя Егейського моря.
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