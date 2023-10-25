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В Италии на месте жертвоприношений Афине нашли древнегреческий шлем

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Археологи нашли древнегреческий шлем в Акрополе Элеа Велия, Италия. Это третий шлем такого типа. Об этом сообщает Greek Reporter, передает УНН.

В Италии на месте жертвоприношений Афине нашли древнегреческий шлем

Детали

Сооружение, которое исследователи обнаружили в Акрополе в Велии, служило местом жертвоприношения богине Афине после значительной битвы при Алалии.

Морское противостояние произошло между 541 и 535 годами до нашей эры в Тирренском море вблизи Корсики и Сардинии, и увидело поражение греков над этрусками и карфагенянами.

Исследователи предполагают, что этот шлем был предложен Афине либо после битвы, либо во время бурного периода конфликта.

Древнегреческие шлемы имеют характерный дизайн и мастерство изготовления.

В прошлом году два шлема шестого века до нашей эры были найдены на том же месте в Велии, а невероятно хорошо сохранившийся шлем был найден у побережья Эгейского моря.

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