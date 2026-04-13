Стармер заявил, что Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что под любым давлением Великобритания не будет втянута в войну с Ираном и не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

"Мы не поддерживаем блокаду", — сказал он в эфире BBC Radio 5 Live, добавив, что важно как можно скорее возобновить открытие пролива.

"По моему мнению, крайне важно, чтобы мы открыли пролив и полностью его открыли, и именно на это были направлены все наши усилия в течение последних недель, и мы продолжим это делать", — сказал Стармер.

Он отметил, что Великобритания имеет тральщики в регионе, и хотя не может комментировать оперативные вопросы, военные возможности сосредоточены на том, чтобы полностью открыть пролив.

Стармер сказал, что Великобритания находится под давлением с требованием присоединиться к войне, но он не сделает этого без "четкого правового основания" и "четкого продуманного плана".

"Мое решение четкое: несмотря на любое давление, а его было немало, мы не будем втянуты в войну", — сказал он.

Военные США заявили, что в понедельник начнут блокаду всего морского движения, которое входит или выходит из иранских портов и прибрежных районов, после того как переговоры на выходных не привели к соглашению о завершении войны с Ираном.

Центральное командование США сообщило, что блокада, которая начнется в понедельник в 10:00 по восточному времени США (14:00 GMT), будет "применяться одинаково к судам всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

Судам, проходящим транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты и из них, не будут препятствовать, заявили в военных США.

Президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американские силы также будут перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило "пошлину" Ирану.

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море", — написал Трамп в соцсетях, добавив: "Любой в Иране, кто будет стрелять в нас или в мирные суда, будет уничтожен к чертям".

