Стармер заявил, что Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива

Эксклюзив
15:59 • 1844 просмотра
Украина будет сбивать "орешник" в космосе – эксперт резко оценил громкое заявление о новом оружии
15:28 • 4516 просмотра
Глава Федерации профсоюзов Украины Сергей Бызов почтил память погибших оружейниковPhoto
14:02 • 7498 просмотра
Будущий премьер Венгрии Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
13:37 • 13020 просмотра
Сколько стоят бензин и дизель на украинских АЗС и повысятся ли они в ценеPhoto
12:45 • 13397 просмотра
Победа Мадьяра в Венгрии – лучше для Украины, но глобальных изменений не произойдет
12:07 • 11869 просмотра
ЕС стремится разблокировать Украине €90 млрд кредита после поражения Орбана - Bloomberg
Эксклюзив
13 апреля, 10:33 • 17435 просмотра
Лизинг самолетов пытаются приравнять к роялти: риски для украинских авиаперевозчиков
13 апреля, 08:39 • 14822 просмотра
Украина ожидает контакта Зеленского с Мадьяром - МИД
12 апреля, 14:08 • 28728 просмотра
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров
Эксклюзив
12 апреля, 14:06 • 46966 просмотра
Парад планет и Новолуние - гороскоп на 13-19 апреля
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Украина отменила рекомендацию воздерживаться от поездок в Венгрию после поражения партии Орбана, готова работать над нормализацией отношений13 апреля, 06:49 • 6076 просмотра
Не Tesla - какие электрокары стали бестселлерами в Украине на фоне скачка продаж13 апреля, 07:17 • 4140 просмотра
Может разблокировать €90 млрд, но против поставок оружия и ускоренного вступления в ЕС - Politico узнало последствия победы Мадьяра для Украины13 апреля, 07:18 • 5702 просмотра
Короткие поездки без виз - правящая партия Канады поддержала новые правила для украинцев13 апреля, 08:09 • 11524 просмотра
"Флеш": фиксируют "охоту" рф на мобильные группы ПВО управляемыми Shahed13 апреля, 09:52 • 14146 просмотра
Стармер заявил, что Британия не поддержит блокаду Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Кир Стармер заявил, что Британия не будет участвовать в блокаде, несмотря на давление США. Лондон сосредоточит усилия на открытии пролива с помощью тральщиков.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник заявил, что под любым давлением Великобритания не будет втянута в войну с Ираном и не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

"Мы не поддерживаем блокаду", — сказал он в эфире BBC Radio 5 Live, добавив, что важно как можно скорее возобновить открытие пролива.

"По моему мнению, крайне важно, чтобы мы открыли пролив и полностью его открыли, и именно на это были направлены все наши усилия в течение последних недель, и мы продолжим это делать", — сказал Стармер.

Он отметил, что Великобритания имеет тральщики в регионе, и хотя не может комментировать оперативные вопросы, военные возможности сосредоточены на том, чтобы полностью открыть пролив.

Стармер сказал, что Великобритания находится под давлением с требованием присоединиться к войне, но он не сделает этого без "четкого правового основания" и "четкого продуманного плана".

"Мое решение четкое: несмотря на любое давление, а его было немало, мы не будем втянуты в войну", — сказал он.

Военные США заявили, что в понедельник начнут блокаду всего морского движения, которое входит или выходит из иранских портов и прибрежных районов, после того как переговоры на выходных не привели к соглашению о завершении войны с Ираном.

Трамп пообещал немедленно топить иранские корабли за приближение к блокаде Ормузского пролива13.04.26, 17:56 • 2032 просмотра

Центральное командование США сообщило, что блокада, которая начнется в понедельник в 10:00 по восточному времени США (14:00 GMT), будет "применяться одинаково к судам всех стран, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе".

Судам, проходящим транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты и из них, не будут препятствовать, заявили в военных США.

Президент Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американские силы также будут перехватывать каждое судно в международных водах, которое заплатило "пошлину" Ирану.

"Никто, кто платит незаконную пошлину, не будет иметь безопасного прохода в открытом море", — написал Трамп в соцсетях, добавив: "Любой в Иране, кто будет стрелять в нас или в мирные суда, будет уничтожен к чертям".

США начали полную военную блокаду всех иранских портов - СМИ13.04.26, 18:47 • 1264 просмотра

