Starlink от Илона Маска уже в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Запорожье получили первую партию Starlink. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram, передает УНН.
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“Получили первую партию Starlink. Спасибо главе SpaceX Илону Маску, офису Президента Украины и Минцифре за то, что спутниковый интернет в Украине работает уже сегодня!",- написал Старух.
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Американский предприниматель Илон Маск направил в Украину солнечные батареи и генераторы для Starlink.
10 марта в Украину доставили еще одну партию станций спутникового интернета Starlink от Илона Маска.