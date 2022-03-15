Starlink от Илона Маска уже в Запорожье

Цитата

“Получили первую партию Starlink. Спасибо главе SpaceX Илону Маску, офису Президента Украины и Минцифре за то, что спутниковый интернет в Украине работает уже сегодня!",- написал Старух.

Дополнение

Американский предприниматель Илон Маск направил в Украину солнечные батареи и генераторы для Starlink.

10 марта в Украину доставили еще одну партию станций спутникового интернета Starlink от Илона Маска.