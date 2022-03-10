Для Starlink: Ілон Маск надіслав в Україну сонячні батареї та генератори
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Американський підприємець Ілон Маск надіслав в Україну сонячні батареї та генератори для Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Подякував Маску за допомогу. Він у свою чергу доповнив комплекти старлінка живленням від прикурювача в машині, сонячними батареями та генераторами", — написав Федоров.
Нагадаємо
10 березня в Україну доправили ще одну партію станцій супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.