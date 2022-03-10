Для Starlink: Илон Маск отправил в Украину солнечные батареи и генераторы

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"Поблагодарил Маска за помощь. Он в свою очередь дополнил комплекты старлинка питанием от прикуривателя в машине, солнечными батареями и генераторами", — написал Федоров.

Напомним

10 марта в Украину доставили еще одну партию станций спутникового интернета Starlink от Илона Маска.