Starlink від Ілона Маска вже в Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Запоріжжі отримали першу партію Starlink. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух в Telegram, передає УНН.
Цитата
“Отримали першу партію Starlink. Дякуємо голові SpaceX Ілону Маску, Офісу Президента України і Мінцифрі за те, що супутниковий Інтернет в Україні працює вже сьогодні!”, - написав Старух.
Доповнення
Американський підприємець Ілон Маск надіслав в Україну сонячні батареї та генератори для Starlink.
10 березня в Україну доправили ще одну партію станцій супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.