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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Starlink від Ілона Маска вже в Запоріжжі

Starlink від Ілона Маска вже в Запоріжжі

Київ • УНН

 • 135667 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Запоріжжі отримали першу партію Starlink. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух в Telegram, передає УНН.

Цитата

“Отримали першу партію Starlink. Дякуємо голові SpaceX Ілону Маску, Офісу Президента України і Мінцифрі за те, що супутниковий Інтернет в Україні працює вже сьогодні!”, - написав Старух.

Доповнення

Американський підприємець Ілон Маск надіслав в Україну сонячні батареї та генератори для Starlink.

10 березня в Україну доправили ще одну партію станцій супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.

Українські Національні Новини

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