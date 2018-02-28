Старый документ о нацбезопасности не решает нынешние проблемы Украины - нардеп

"Действующий документ о нацбезопасности принят в девяностых годах и у нас тогда были совсем другие внешние и внутренние вызовы. Он достаточно большой и описывает большой круг сферы применения, при этом не регулирует многие проблемы, в том числе политическое влияние на управление органов безопасности и обороны. Случаи относительно незаконного применения силы политиками не могут повторяться", - подчеркнул И.Винник.

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Нардеп добавил, что пока не имел возможности увидеть внесенный в парламент законопроект о нацбезопасности, но "тот документ, который был наработан, имел 32 страницы".

Напомним, Президент внес законопроект о нацбезопасности в Раду.