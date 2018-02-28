Старий документ про нацбезпеку не врегульовує нинішні проблеми України - нардеп

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Чинний документ про національну безпеку не відповідає сьогоднішнім внутрішнім і зовнішнім викликам України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.

"Чинний документ про нацбезпеку прийнятий в 90-их роках і у нас тоді були зовсім інші зовнішні і внутрішні виклики. Він досить великий і описує велике коло сфери застосування, водночас не врегульовує багато проблем, у тому числі політичний вплив на управління органів безпеки і оборони. Випадки щодо незаконного застосування сили політиками не можуть повторюватись", - підкреслив І.Вінник.

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Нардеп додав, що наразі не мав можливості побачити внесений до парламенту законопроект про нацбезпеку, але "той документ, який був напрацьований, мав 32 сторінки".

Нагадаємо, Президент вніс законопроект про нацбезпеку у Раду.

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