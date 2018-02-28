Старий документ про нацбезпеку не врегульовує нинішні проблеми України - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Чинний документ про національну безпеку не відповідає сьогоднішнім внутрішнім і зовнішнім викликам України. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП, секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник, передає кореспондент УНН.
"Чинний документ про нацбезпеку прийнятий в 90-их роках і у нас тоді були зовсім інші зовнішні і внутрішні виклики. Він досить великий і описує велике коло сфери застосування, водночас не врегульовує багато проблем, у тому числі політичний вплив на управління органів безпеки і оборони. Випадки щодо незаконного застосування сили політиками не можуть повторюватись", - підкреслив І.Вінник.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко заявила, що президентський законопроект про нацбезпеку наблизить Україну до стандартів НАТО
Нардеп додав, що наразі не мав можливості побачити внесений до парламенту законопроект про нацбезпеку, але "той документ, який був напрацьований, мав 32 сторінки".
Нагадаємо, Президент вніс законопроект про нацбезпеку у Раду.