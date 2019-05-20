Станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В столичном метрополитене за скопления людей станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход, сообщает УНН.
"В связи с массовыми мероприятиями в центре столицы, во избежание давки и скопления людей на платформе, станцию "Арсенальная" закрыт на вход.
На выход станция работает в обычном режиме. О восстановлении полноценной работы будет сообщено дополнительно.
Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!", - сообщили в пресс-службе подземки.
Ранее сообщалось, что метрополитен работает в штатном режиме.
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