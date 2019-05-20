Станцію метро “Арсенальна” зачинили на вхід
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У столичному метрополітені через скупчення людей станцію метро “Арсенальна” зачинили на вхід, повідомляє УНН.
“У зв’язку з масовими заходами в центрі столиці, для уникнення тисняви та скупчення людей на платформі, станцію „Арсенальна“ зачинено на вхід.
На вихід станція працює у звичайному режимі. Про відновлення повноцінної роботи буде повідомлено додатково.
Перепрошуємо за незручності та дякуємо за розуміння!”, — повідомили у прес-службі підземки.
Раніше повідомлялося, що метрополітен працює в штатному режими.
У Києві перекритий цілий ряд вулиць у зв’язку з проведення інавгурації президента України.