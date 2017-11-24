Станция столичного метро "Сырец" возобновила работу

"Станцию "Сырец" проверено и открыто для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как отметили в метрополитене, станция работает в обычном режиме.

Напомним, станцию киевского метрополитена "Сырец" закрыли из-за анонимного сообщения о минировании.