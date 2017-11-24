Станція столичного метро "Сирець" відновила роботу

"Станцію "Сирець" перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у метрополітені, станція працює в звичайному режимі.

Нагадаємо, станцію київського метрополітену "Сирець" закрили через анонімне повідомлення про мінування.