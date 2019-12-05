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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 101048 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 63298 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 101460 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 114453 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 145541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 146903 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140003 просмотра

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Станция метро "Дарница" заработала

Станция метро "Дарница" заработала

Киев  •  УНН

 • 25902 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Станция метро "Дарница", на которой искали взрывчатку, возобновила работу. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook, передает УНН.

“Внимание! Станция „Дарница“ проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме”, — говорится в сообщении.

Таким образом станция открыта на вход и выход после проверки анонимного сообщения о минировании.

Напомним, КП “Киевский метрополитен” ранее предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” из-за анонимного звонка о заминировании.

Украинские Национальные Новости

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