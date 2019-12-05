Станция метро "Дарница" заработала
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Станция метро "Дарница", на которой искали взрывчатку, возобновила работу. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Станция „Дарница“ проверена, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме”, — говорится в сообщении.
Таким образом станция открыта на вход и выход после проверки анонимного сообщения о минировании.
Напомним, КП “Киевский метрополитен” ранее предупредил киевлян и гостей столицы о временном прекращении работы станции метро “Дарница” из-за анонимного звонка о заминировании.