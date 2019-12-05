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Станція метро "Дарниця" запрацювала

Станція метро "Дарниця" запрацювала

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Станція метро “Дарниця”, на якій шукали вибухівку, відновила роботу. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Увага! Станцію „Дарниця“ перевірено вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі”, — йдеться у повідомленні.

Таким чином станція відкрита на вхід та вихід після перевірки анонімного повідомлення про мінування.

Нагадаємо, КП “Київський метрополітен” раніше попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.

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