Станція метро "Дарниця" запрацювала
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Станція метро “Дарниця”, на якій шукали вибухівку, відновила роботу. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Станцію „Дарниця“ перевірено вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метро працює у звичайному режимі”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином станція відкрита на вхід та вихід після перевірки анонімного повідомлення про мінування.
Нагадаємо, КП “Київський метрополітен” раніше попередив киян і гостей столиці про тимчасове припинення роботи станції метро “Дарниця” через анонімний дзвінок про замінування.