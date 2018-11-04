Станислав Шушкевич ушел с поста председателя оппозиционной белорусской партии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Бывший председатель Верховного Совета Беларуси (парламента) Станислав Шушкевич ушел с поста председателя оппозиционной партии “Белорусская социал-демократическая Грамада”. Об этом сообщает Tut.by, передает УНН.
Вместо него председателем политического объединения был избран Сергей Черечень.
Как заявил Шушкевич ТАСС, он не уходит из политики, однако руководящей и организационной работой должны заниматься “молодые, напористые люди”.
83-летний Шушкевич в 1991–1994 годах возглавлял Верховный совет Беларуси. 8 декабря 1991 года он со стороны Белоруссии подписал в Беловежской пуще соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ.
В 1994 году участвовал в президентских выборах. В первом туре Шушкевич набрал около 10% голосов и не вышел во второй тур.
Как сообщал УНН, конфликт на Донбассе должны решить Украина, Российская Федерация и при необходимости Беларусь, а не Европа или США, для недопущения замораживания этого конфликта. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии.