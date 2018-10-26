Лукашенко: конфлікт на Донбасі мають вирішити слов'янські народи, а не США чи ЄС

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Конфлікт на Донбасі мають вирішити Україна, Російська Федерація та при потребі Білорусь, а не Європа чи США, для недопущення замороження цього конфлікту. Про це сьогодні сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусії, передає кореспондент УНН.