Лукашенко: конфлікт на Донбасі мають вирішити слов'янські народи, а не США чи ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Конфлікт на Донбасі мають вирішити Україна, Російська Федерація та при потребі Білорусь, а не Європа чи США, для недопущення замороження цього конфлікту. Про це сьогодні сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусії, передає кореспондент УНН.
“Цю проблему, я сказав своєму другові президенту (Петру Порошенку — ред.), це моя думка, маємо вирішити ми. Ми — три слов’янські народи. Це наша біда. Це наша проблема, не європейців, ні американців. Ні когось іншого. Це ми повинні вирішити цю проблему, щоб вона не була заморожена за прикладом інших колись гарячих точок на пострадянському просторі”, — наголосив він.
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При цьому, Лукашенко зазначив, що Білорусь готова працювати тільки в межах домовленостей України і Росії, двох президентів.
Раніше Лукашенко наголосив, що Білорусь готова включиться у розв'язання ситуації на Донбасі.