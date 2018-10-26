Лукашенко: конфликт на Донбассе должны решить славянские народы, а не США или ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Конфликт на Донбассе должны решить Украина, Российская Федерация и при необходимости Беларусь, а не Европа или США, для недопущения замораживания этого конфликта. Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время первого Форума регионов Украины и Белоруссии, передает корреспондент УНН.
"Эту проблему, я сказал своему другу президенту (Петру Порошенко - ред.), это мое мнение, должны решить мы. Мы - три славянские народы. Это наша беда. Это наша проблема, а не европейцев, ни американцев. Ни другого. Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других прежде горячих точек на постсоветском пространстве", - подчеркнул он.
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При этом, Лукашенко отметил, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов.
Ранее Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова включится в решение ситуации на Донбассе.