Лукашенко: конфликт на Донбассе должны решить славянские народы, а не США или ЕС

"Эту проблему, я сказал своему другу президенту (Петру Порошенко - ред.), это мое мнение, должны решить мы. Мы - три славянские народы. Это наша беда. Это наша проблема, а не европейцев, ни американцев. Ни другого. Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других прежде горячих точек на постсоветском пространстве", - подчеркнул он.

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При этом, Лукашенко отметил, что Беларусь готова работать только в рамках договоренностей Украины и России, двух президентов.

Ранее Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова включится в решение ситуации на Донбассе.