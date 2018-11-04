Станіслав Шушкевич пішов з посади голови опозиційної білоруської партії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Колишній голова Верховної ради Білорусі (парламенту) Станіслав Шушкевич пішов з посади голови опозиційної партії “Білоруська соціал-демократична Грамада”. Про це повідомляє Tut.by, передає УНН.
Замість нього головою політичного об’єднання було обрано Сергія Череченя.
Як заявив Шушкевич ТАРС, він не йде з політики, однак керівною і організаційною роботою повинні займатися “молоді, напористі люди”.
83-річний Шушкевич в 1991-1994 роках очолював Верховну раду Білорусі. 8 грудня 1991 року з боку Білорусі підписав у Біловезькій пущі угоду про ліквідацію СРСР і створення СНД.
У 1994 році брав участь в президентських виборах. У першому турі Шушкевич набрав близько 10% голосів і не вийшов у другий тур.
Як повідомляв УНН, конфлікт на Донбасі мають вирішити Україна, Російська Федерація та при потребі Білорусь, а не Європа чи США, для недопущення замороження цього конфлікту. Про це сьогодні сказав президент Білорусі Олександр Лукашенко під час першого Форуму регіонів України та Білорусії.