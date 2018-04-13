Состояние здоровья Савченко не позволило пройти проверку на полиграфе - сестра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Состояние здоровья в связи с объявленной голодовкой арестованного народного депутата Надежды Савченко не дает возможности пройти проверку на полиграфе. Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщила ее сестра Вера Савченко, передает корреспондент УНН.
"Только что вышли адвокаты. Они не присутствовали в начале процедуры и ушли. Сейчас их вызвали и сказали специалисты полиграфологи, что сейчас невозможно провести эту процедуру с человеком, который голодает уже более 20 дней", - сказала В.Савченко.
По ее словам, причиной, которая сейчас делает невозможным прохождение проверки на полиграфе для Н.Савченко, является дрожание пальцев, частое сердцебиение.
"Они (полиграфологи - ред.) никогда не сталкивались с такой ситации. Теперь, так понимаю, или стороне защиты, или стороне обвинения надо решать, нужен ли этот полиграф и как его пройти", - отметила В.Савченко.
Напомним, сегодня Н.Савченко должна была пройти проверку на так называемом "детекторе лжи" - полиграфе.
Как сообщал УНН, Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.