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Стан здоров'я Савченко не дозволив пройти перевірку на поліграфі - сестра

Стан здоров'я Савченко не дозволив пройти перевірку на поліграфі - сестра

Київ • УНН

 • 12641 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Стан здоров'я у зв'язку із оголошеним голодуванням заарештованого народного депутата Надії Савченко не дає можливості пройти перевірку на поліграфі. Про це сьогодні у коментарі журналістам повідомила її сестра Віра Савченко, передає кореспондент УНН.

“Щойно вийшли адвокати. Вони не були присутні на початку процедури і пішли. Зараз їх викликали і сказали фахівці поліграфологи, що зараз неможливо провести цю процедуру з людиною, яка голодує вже більше 20 днів”, — сказала В.Савченко.

За її словами, причиною, яка наразі унеможливлює проходження перевірки на поліграфі для Н.Савченко, є тремтіння пальців, часте серцебиття.

“Вони (поліграфологи - ред.) ніколи не стикалися з такою ситацією. Тепер, так розумію, чи стороні захисту, чи стороні обвинувачення треба вирішувати, чи потрібен цей поліграф і як його пройти”. — зазначила В.Савченко.

Нагадаємо, сьогодні Н.Савченко мала пройти перевірку на так званому “детекторі брехні” — поліграфі.

Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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