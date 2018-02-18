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10 марта, 17:10 • 84389 просмотра

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10 марта, 16:40 • 87120 просмотра

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10 марта, 15:15 • 109057 просмотра

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Состояние здоровья раненого в зоне АТО украинского военного тяжелое - штаб

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Врачи оценивают как тяжелое состояние раненого вчера в зоне проведения антитеррористической операции украинского военнослужащего. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения особых изменений не претерпела. Основной точкой напряженности остается Светлодарска дуга ... В результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский защитник. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - сказал Гуцуляк.

По его словам, на Луганском направлении враг 9 раз открывал огонь по нашим опорных пунктах, применяя стрелковое оружие, минометы различных типов, гранатометы, вооружения БМП и артиллерии калибра 122 мм. Восемь обстрелов велись в течение суток и зафиксированы в районе Луганского, Крымского и Лозового. Еще один обстрел по нашим защитникам зафиксирован неподалеку Майорска.

"Всего в сторону наших военных было выпущено 68 мин и два артиллерийских снаряда", - отметил Гуцуляк.

На Донецком направлении, продолжил он, точкой напряжения стал поселок Пески возле Донецка - в течение суток враг трижды подвергал обстрелам наши позиции из минометов калибра 82 и 120 мм, а также из танка. Всего в сторону наших позиций было выпущено 48 мин различных калибров и 5 танковых снарядов. Все 12 вражеских обстрелов были прицельными.

"Всего в нашу сторону было выпущено 115 мин и артиллерийских боеприпасов. В шести случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть огонь, применяя не запрещенные минского договоренностями вооружения и БМП", - сказал представитель Минобороны.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения.

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