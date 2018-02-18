Состояние здоровья раненого в зоне АТО украинского военного тяжелое - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Врачи оценивают как тяжелое состояние раненого вчера в зоне проведения антитеррористической операции украинского военнослужащего. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения особых изменений не претерпела. Основной точкой напряженности остается Светлодарска дуга ... В результате вражеских обстрелов получил ранения один украинский защитник. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - сказал Гуцуляк.
По его словам, на Луганском направлении враг 9 раз открывал огонь по нашим опорных пунктах, применяя стрелковое оружие, минометы различных типов, гранатометы, вооружения БМП и артиллерии калибра 122 мм. Восемь обстрелов велись в течение суток и зафиксированы в районе Луганского, Крымского и Лозового. Еще один обстрел по нашим защитникам зафиксирован неподалеку Майорска.
"Всего в сторону наших военных было выпущено 68 мин и два артиллерийских снаряда", - отметил Гуцуляк.
На Донецком направлении, продолжил он, точкой напряжения стал поселок Пески возле Донецка - в течение суток враг трижды подвергал обстрелам наши позиции из минометов калибра 82 и 120 мм, а также из танка. Всего в сторону наших позиций было выпущено 48 мин различных калибров и 5 танковых снарядов. Все 12 вражеских обстрелов были прицельными.
"Всего в нашу сторону было выпущено 115 мин и артиллерийских боеприпасов. В шести случаях военнослужащие Вооруженных Сил Украины были вынуждены открыть огонь, применяя не запрещенные минского договоренностями вооружения и БМП", - сказал представитель Минобороны.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня один военный получил ранения.