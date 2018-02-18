Стан здоров’я пораненого в зоні АТО українського військового важкий - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Лікарі оцінюють як важкий стан пораненого вчора в зоні проведення антитерористичної операції українського військовослужбовця. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Минулої доби обстановка на лінії зіткнення особливих змін не зазнала. Основною точкою напруженості залишається Світлодарська дуга... Внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення один український захисник. Стан здоров я постраждалого оцінюється як важкий”, — сказав Гуцуляк.
За його словами, на Луганському напрямку ворог 9 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах, застосовуючи стрілецьку зброю, міномети різних типів, гранатомети, озброєння БМП та артилерію калібру 122 мм. Вісім обстрілів велися протягом доби і зафіксовані в районі Луганського, Кримського та Лозового. Ще один обстріл по наших захисниках зафіксовано неподалік Майорська.
“Всього у бік наших військових було випущено 68 мін і два артилерійські снаряди”, — зазначив Гуцуляк.
На Донецькому напрямку, продовжив він, точкою напруження стало селище Піски біля Донецька — протягом доби ворог тричі піддавав обстрілам наші позиції з мінометів калібру 82 та 120 мм, а також з танку. Всього у бік наших позицій було випущено 48 мін різних калібрів та 5 танкових снарядів. Усі 12 ворожих обстрілів були прицільними.
“Загалом у наш бік було випущено 115 мін та артилерійських боєприпасів. У шести випадках військовослужбовці Збройних Сил України були вимушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи не заборонені Мінськими домовленостями озброєння та БМП”, — сказав представник Міноборони.
Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 12 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Унаслідок ворожого вогню один військовий зазнав поранень.