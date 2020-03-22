Состояние заключенного в РФ крымского татарина ухудшилось: медпомощи он до сих пор не получил

КИЕВ. 22 марта. УНН. Состояние заключенного в России крымского татарина Сервера Мустафаева ухудшилось, однако, медицинской помощи он до сих пор не получил. Об этом написала в Telegram Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.