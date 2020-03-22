Стан ув'язненого в РФ кримського татарина погіршився: меддопомоги він досі не отримав
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Стан ув'язненого в Росії кримського татарина Сервера Мустафаєва погіршився, проте, медичної допомоги він досі не отримав. Про це написала в Telegram Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"У незаконно утримуваного кримського татарина Сервера Мустафаєва з 19 березня підвищена температура тіла, кашель, однак належної медичної допомоги у російському СІЗО він досі не отримує. Стан здоров’я Сервера Мустафаєва погіршився — температура тіла підвищилася з 37,6 до 39,3, сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі", - написала Денісова.
Також вона нагадала, що Мустафаєв звертався до "Южного окружного военного суда" та адміністрації пенітенціарної установи щодо надання йому належної медичної допомоги, однак йому зробили лише жарознижувальні ін’єкції, не було зроблено жодного аналізу та не встановлено діагноз.
"Вимагаю від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової негайно провести повне медичне обстеження Сервера Мустафаєва, аби виключити зараження інфекційними захворюваннями, зокрема коронавірусною інфекцією. Також забезпечити надання кваліфікованої лікарської допомоги в умовах місця несвободи відповідно до міжнародних стандартів надання медичної допомоги особам які перебувають під вартою", - написала Денісова.
Як повідомляв УНН раніше, Уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова закликала російського омбудсмена Тетяну Москалькову надати медичну допомогу Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову.