Состояние мэра Одессы Труханова ухудшилось

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71636 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94685 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115037 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150173 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198531 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194784 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 282008 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 331964 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157981 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143218 просмотра

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Состояние мэра Одессы Труханова ухудшилось

Состояние мэра Одессы Труханова ухудшилось

Киев  •  УНН

 • 68333 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Состояние городского главы Одессы Геннадия Труханова, у которого 9 декабря диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19, ухудшилось - его госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом УНН рассказали в пресс-службе городского совета Одессы.

"Да, это правда. Он (Геннадий Труханов - ред.) госпитализирован в Одесскую инфекционную больницу. Он находится в палате с еще двумя пациентами. Его состояние расценивается как "средней тяжести", - отметили в пресс-службе городского совета.

Напомним, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Как сообщалось ранее в УНН, недавно действующий мэр Одессы Геннадий Труханов официально победил во втором туре выборов Одесского городского головы.

Добавим, ранее стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали обе почки. Сейчас чиновник проходит процедуру гемодиализа.

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